Via Roma, e luce fu: riacceso il semaforo all’angolo con via Gramsci

TORINO - Luci in via Roma. Non sono le Luci d’Artista e nemmeno le luminarie natalizie che hanno «sostituito» il Planetario: si tratta delle luci verdi, gialle e rosse del semaforo di via Roma angolo via Gramsci. Il semaforo, dopo esser stato spento per un anno, è finalmente tornato in funzione.

SEMAFORI IN VIA ROMA - Dopo esser stato bloccato da un guasto elettrico, il semaforo era rimasto spento. Uno spegnimento forzato quindi, ma che in attesa della riparazione aveva sollevato più di una polemica. Negli scorsi giorni, una volta trovati i fondi per la riparazione, nell’incrocio sono stati installati 4 semafori nuovi. Rimane comunque presente il cantiere, visto che gli angoli dei marciapiedi non sono stati ancora completati. Una cosa è certa: la luce dei semafori è tornata in via Roma.