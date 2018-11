Dramma in via Cialdini, ritrovato uomo morto impiccato alla tromba delle scale ()

TORINO - Dramma in un condominio di via Cialdini 29, quartiere Cit Turin: nella giornata di ieri, durante la mattina, un uomo è stato ritrovato morto impiccato a una ringhiera della tromba delle scale. La vittima, un 59enne, era uno dei gestori del Caffè Cialdini, bar che si trova a pochi passi dal luogo in cui si è consumata la tragedia. La polizia sta indagando su quanto accaduto, nonostante vi siano pochi dubbi sul fatto che si tratti di un suicidio. Le persone vicine all’uomo, soprattutto i suoi clienti, sono rimasti sconvolti e stupiti per un gesto così estremo, non preceduto da alcun segnale di allarme.