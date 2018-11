Parcheggiatore abusivo con 150 precedenti penali minaccia una donna per avere le monete: fermato ()

TORINO - Ieri sera, venerdì 16 novembre, su segnalazione di alcuni cittadini presenti sul posto, gli Agenti del Reparto Operativo Speciale sono intervenuti in piazza Carlo Felice ove hanno fermato un parcheggiatore abusivo, 30enne cittadino di nazionalità pachistana, che aveva spaventato una signora, «pretendendo» un'offerta. L'uomo, con oltre 150 precedenti, tra cui furti e violenza sessuale, già destinatario di un provvedimento di espulsione che non ha rispettato, è stato dapprima accompagnato presso il Comando di via Bologna 74, poi all'Ufficio Immigrazione della Questura e da qui al CIE di corso Brunelleschi.