Inseguimento in contromano, malviventi si lanciano da furgone rubato in corsa

VIGONE - Durante la notte di venerdì 16 novembre, alle 02:00 circa, sulla SP129 tra Buriasco e Vigone i Carabinieri del Radiomobile di Pinerolo hanno avvistato un furgone Fiat Ducato di colore bianco rubato mentre circolava in direzione di Vigone. Nel tentativo di bloccare il mezzo ne scaturiva un inseguimento, in cui l’autista del furgone ha iniziato a viaggiare a velocità sostenuta in direzione di Vigone, invadendo più volte la corsia di marcia opposta e imboccando le rotonde nel senso opposto di marcia.

INSEGUIMENTO E FUGA - L’inseguimento è proseguito all’interno dell’abitato di Vigone, dove il furgone ha imboccato anche la via principale in contromano (via Umberto I) per tornare sulla SP129 in direzione di Pinerolo. Giunti all’altezza della chiesa di Santa Maria De Hortis di Vigone gli occupanti del furgone (in totale tre soggetti) si sono lanciati fuori mentre lo stesso era ancora in marcia, fuggendo nei campi limitrofi privi di illuminazione. Dopo aver inseguito i fuggitivi nei campi, i Carabinieri sono riusciti a raggiungere e bloccare uno di loro. Si tratta di un soggetto romeno di 30 anni proveniente da Torino. Il furgone, rubato nella notte del 13 novembre nel cuneese, è stato recuperato e verrà restituito al proprietario, mentre il soggetto fermato è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere con l’accusa di ricettazione.