Torino attende la neve, ma vedremo davvero i primi fiocchi della stagione? Le previsioni

TORINO - La prima neve della stagione, a Torino, è sempre speciale: i tetti delle case diventano bianchi, le strade e i marciapiedi vengono ricoperti da una patina bianca che rende tutto romantico. Nelle ultime ore si è sparsa la voce di una possibile nevicata a Torino, tra oggi e domani. E’ davvero così? E se dovesse nevicare, a che ora nevicherà? Le previsioni meteo in città.

NEVE A TORINO, LE PREVISIONI METEO - Sono previsioni molto incerte quelle per oggi e domani, tanto che i diversi istituti meteorologici hanno emesso bollettini leggermente diversi tra loro. Partiamo da una certezza: in Piemonte nevicherà sicuramente in montagna e in collina, sino ai 400 metri. E a Torino? In realtà si trova più in basso, a 239 metri, motivo per cui non è sicuro che nevichi. Ma non è impossibile che accada, anzi. Nella serata di lunedì la quota neve si abbasserà fino a 200-300 metri. Nelle ultime ore di questa giornata quindi potrebbe nevicare in città: una nevicata leggerissima, appena accennata e non in grado di ricoprire totalmente Torino. Un’assaggio di neve. Occhi aperti dalle 19 in poi quindi. Paradossalmente potrebbe nevicare quando molti torinesi saranno a letto, verso mezzanotte. Pioggia o neve, cosa riserverà il meteo ai Torinesi?