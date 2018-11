Dramma a Pianezza, nei campi trovato il cadavere decomposto di un uomo scomparso a Torino

PIANEZZA - Dramma alle porte di Torino: ieri mattina, un uomo a passeggio con il proprio cane si è imbattuto nel cadavere decomposto di una persona. E’ successo a Pianezza, in campagna, intorno alle ore 11:00. Sul posto si sono recati i carabinieri e il medico legale, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

IL CADAVERE - Il cadavere è di Nicolantonio Comegna, pensionato di 74 anni, scomparso un mese fa circa da Torino. Dal 20 ottobre amici e parenti non avevano avuto più sue notizie. Stando a un primo esame, sul corpo non vi sarebbero segni di violenza. Nonostante tutto è stata disposta un’autopsia che dovrà accertare le cause del decesso. Al momento l’ipotesi più probabile è che l’uomo sia morto a causa di un malore, anche se non è chiaro cosa lo avesse spinto in quel luogo.