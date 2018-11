SALUGGIA - Drammatico incendio nell’allevamento di galline Hy Line di Sant’Antonino, frazione di Saluggia: un allevamento è andato completamente a fuoco ieri pomeriggio. Nell’incendio hanno perso la vita 10.000 galline ovaiole circa, morte carbonizzate. Tre persone, tutte donne, sono state trasportate in ospedale in via precauzionale per aver respirato i fumi: non è chiaro il motivo dell’incendio, sono in corso le indagini dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco