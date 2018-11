Molinette da record: è l’ospedale che ha effettuato più trapianti in Italia nel 2017 ()

TORINO - E’ stato un 2017 da record per l’ospedale Molinette: è qui, nella struttura che fa parte della Città della Salute che sono stati effettuati più trapianti che in tutto il resto d’Italia. Numeri che certificano l’eccellenza dell’equipe medica a disposizione di Torinesi e non. i dati sono stati forniti in occasione dei 40 anni del Sistema Sanitario Nazionale.

LE MOLINETTE AL VERTICE IN ITALIA - La Regione Piemonte, grazie a questi risultati, ha quindi raggiunto una posizione di vertice per volumi di attività ed esiti in ambito trapiantologico. Le Molinette è l’ospedale che in Italia ha eseguito il maggior numero di trapianti da donatore cadavere nel 2017 (330 trapianti di organo). I dati del 2018 confermano questa vocazione: nei primi 10 mesi di attività si è già raggiunto il numero di trapianti dell’anno precedente. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha consolidato nel tempo la sua vocazione nella medicina dei trapianti, risultando il primo ospedale in Italia non solo per attività, ma per i diversi programmi di trapianto che ha attivato. Come spesso succede, una combinazione di eventi ha favorito questo percorso: di fondamentale importanza sono state le Istituzioni coinvolte, come pure i professionisti che hanno saputo interpretare questa sfida, e le associazioni dei malati che l’hanno sostenuta.