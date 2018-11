Blitz al bar Norman: trovati escrementi di topo, carne in decomposizione e cibo scaduto

TORINO - In un bar storico del centro città come il bar Norman ci si aspetta di trovare di tutto, non di certo carne in stato di decomposizione o escrementi di topo: eppure è quanto successo al Bar Norman, dove i poliziotti del Commissariato Centro e i colleghi del Reparto Anticrimine hanno effettuato un controllo a sorpresa nel fine settimana. Nei magazzini e frigoriferi del bar, l’amara sorpresa: cibo scaduto o mal conservato, escrementi di topo, prodotti non tracciati e l’utilizzo non corretto dei frigoriferi.

IL CONTROLLO AL BAR NORMAN - Gli agenti hanno riscontrato diverse anomalie, tanto da arrivare a sequestrare ben 100 kg di cibo tra prodotti di vario genere (carne, avicoli, ittico). Non appena entrati nel sotterraneo, i poliziotti hanno sentito un forte odore di prodotti mal conservati o scaduti, come l’hamburger di seitan scaduto nell’aprile del 2017. Nel bar Norman di via Pietro Micca 22, i poliziotti anno anche trovato alimenti non confezionati e non protetti dal contatto con il pubblico, la polvere e gli insetti. Per questi motivi e per la mancata esposizione SCIA, oltre che dei prodotti sprovvisti del prezzo di vendita e dei frigoriferi senza i termometri esterni, la titolare del locale dovrà pagare una multa da record pari a 27.998 euro. La donna è stata denunciata per vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione e frode nell’esercizio del commercio.