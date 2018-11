Due nuovi autovelox incubo degli automobilisti: «15.000 multe in un mese» ()

CASELLE - Pioggia di multe nel Torinese. Ad accertare le infrazioni sono stati i due nuovi autovelox installati sulle ex provinciali n.2 e n.13 a Caselle, tra Borgaro e Torino e verso San Maurizio. Strade parecchio trafficate e veloci, in cui tantissimi automobilisti hanno lasciato punti della patente e soldi. Sì, perché dal 15 ottobre al 15 novembre, aspettando i dati ufficiali, le sanzioni accertate sono circa 15.000.

500 MULTE AL GIORNO - A rivelarlo è il sindaco di Caselle, Luca Baracco. Cinquecento multe al giorno è un numero davvero considerevole che lascia ben sperare il primo cittadini: l’obiettivo, tramite le sanzioni, è quello di dare un taglio netto ai comportamenti irregolari degli automobilisti. L’elevatissimo numero di contravvenzioni lascia intendere come effettivamente in quelle strade si corresse (e si corre ancora) tanto. Tra i due velox, quello che ha registrato più infrazioni è senza dubbio quello posizionato in direzione Torino-Borgaro. Gli automobilisti sono avvisati: 15.000 multe in un mese saranno un deterrente abbastanza efficace contro la troppa velocità?