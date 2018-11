A Collisioni arrivano i Thirty Seconds To Mars: svelate le date del weekend del Festival

TORINO - Saranno i Thirty Seconds To Mars a salire sul palco del festival Agrirock a Barolo domenica 7 luglio 2019 alle ore 21.30.

Mentre è confermato per sabato 6 e domenica 7 luglio il weekend del Festival che come di consueto ospiterà per tutto il giorno nelle diverse piazze di Barolo tantissimi ospiti della letteratura, della musica, del cinema e dello spettacolo nazionale e internazionale. Un grande happening di musica internazionale, letteratura ed enogastronomia che ogni anno torna nel piccolo borgo agricolo di Barolo, sinonimo di grandi vini e ora di grande musica.



THIRTY SECONDS TO MARS A COLLISIONI - L’ultimo album della band s’intitola AMERICA, da cui sono stati estratti i singoli di successo Walk on Water e Dangerous Night, che ha raggiunto la settima posizione dell’airplay italiano e Rescue Me, che pure ha raggiunto la top10 in Italia. Nella settimana d’uscita, AMERICA è stato il disco internazionale più venduto in Italia grazie al debutto in seconda posizione della classifica ufficiale dei dischi più venduti nel nostro Paese. I biglietti per il concerto dei Thirty Seconds To Mars saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di giovedì 22 novembre 2018 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.