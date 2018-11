Venerdì 23 novembre sciopero di 24 ore di medici e veterinari ()

TORINO - Medici e veterinari incrociano le braccia. Venerdì 23 novembre è stato indetto uno sciopero di 24 ore da tutte le sigle sindacali del settore. Lo sciopero è naturalmente destinato a creare più di un disagio nei presidi ospedalieri torinesi e non. I medici, i veterinari ed i dirigenti sanitari sono da tempo in stato di agitazione per il rilancio della sanità pubblica, per la valorizzazione del loro lavoro, per il futuro dei giovani laureati, per il rinnovo di un Contratto Nazionale di Lavoro il cui blocco decennale ha prodotto gravi danni economici e previdenziali, rifiutando il ruolo di semplici spettatori del declino annunciato della sanità pubblica (45.000 medici mancanti tra 2019 e 2023, 70.000 posti letto tagliati dal 2000, 15 milioni di straordinari non pagati ogni anno) e del ruolo e dello status delle sue categorie professionali.

LE RICHIESTE DEI MEDICI - Tre fondamentalmente le richieste avanzate dai medici: