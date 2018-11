Ruspe in via Germagnano: la Municipale abbatte le baracche abusive del campo rom

TORINO - Ruspe al campo nomadi di via Germagnano. Da ieri mattina i mezzi della polizia municipale sono al lavoro in mezzo al fango e ai rifiuti per abbattere le baracche abusive dell’insediamento non autorizzato. L’operazione straordinaria è ancora in corso e al termine della stessa verranno forniti ulteriori aggiornamenti. Non è la prima volta sotto l’amministrazione Appendino che si interviene con la «forza» all’interno di un campo nomadi: solo qualche mese fa era stato sgomberato e abbattuto l’insediamento di corso Tazzoli. Le ruspe della polizia municipale, come detto, stanno agendo nell’insediamento abusivo, non in quello previsto dal Comune di Torino.