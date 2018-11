In primavera il sequel di Benvenuto Presidente, le riprese questa settimana a Torino

TORINO - Dopo il successo di "Benvenuto Presidente" sono iniziate le riprese del sequel "Bentornato Presidente». Il protagonista è sempre lui Peppino, interpretato da Claudio Bisio, che questa volta, nel film, visiterà anche Torino. E le riprese delle scene in città saranno effettuate questa settimana, quindi occhi bene aperti.

Il primo episodio "Benvenuto Presidente" è stato campione d'incassi. Insieme a Claudio Bisio al Quirinale c'era una bellissima Kasia Smutniak, nel secondo invece vicino al protagonista ci sarà Sarah Felberbaum, l'amata Janis. Con loro Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Massimo Popolizio, Cesare Bocci, Ivano Marescotti, Antonio Petrocelli e Guglielmo Poggi.

Cambia la regia che passa in mano ai registi che hanno diretto lo scorso anno la commedia di successo "Metti la nonna in freezer». Film scritto da Fabio Bonifacci e comprodotto da Indigo Film e Vision Distribution. L'uscita è prevista per la primavera 2019.