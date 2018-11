Dal 23 al 26 novembre iniziative all'ospedale Mauriziano contro la violenza sulle donne

TORINO - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, l'ospedale Mauriziano promuove l'eliminazione della violenza sulle donne con iniziative organizzate e coordinate dall'équipe multiprofessionale aziendale per l'assistenza delle vittime di violenza sessuale e domestica e dal Comitato Unico di Garanzia aziendale.

Da venerdì 23 a lunedì 26 novembre dalle ore 9 alle ore 16 verrà esposto al pubblico un allestimento interattivo aperto alla popolazione ed ai dipendenti sul tema dell'eliminazione della violenza sulle donne.

I visitatori potranno interagire con l'allestimento lasciando una traccia del loro passaggio, disegnando, colorando o scrivendo la propria testimonianza nell'allestimento realizzato in corridoio Turati davanti alla Direzione sanitaria di presidio. Inoltre verrò esposto l'allestimento «Posto occupato» presso il Pronto soccorso e presso il Padiglione Carle negli ambulatori.