La dottoressa Aranzulla del Mauriziano tra le migliori dieci cardiologhe al mondo

TORINO - La dottoressa Tiziana Claudia Aranzulla, cardiologa interventista dell'ospedale Mauriziano di Torino, ha vinto il Premio Firenze Donna del Comitato dei Cento Riconoscimento 2018 «In onore dell'Italia che ci onora».

L'edizione 2018 ha visto il conferimento dei riconoscimenti a una delle dieci cardiologhe interventiste più brave del mondo, la dottoressa Tiziana Claudia Aranzulla appunto, che, durante la cerimonia, ha illustrato il suo percorso personale e professionale ed il modo in cui vive ogni giorno l’amore ed il senso profondo del suo lavoro. Ha invitato la platea ad aumentare consapevolezza e sensibilità riguardo le problematiche cardiache, in particolare, ma non solo, delle donne.

Il Comitato dei Cento è stato istituito nel 1996 dalla Fondatrice Serena Zavataro Triglia e dal Consiglio Direttivo del «Premio Firenze Donna», allo scopo di promuovere iniziative volte a meglio far conoscere ed onorare settori della vita italiana particolarmente efficienti e meritevoli.