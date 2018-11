Sfila l'antitaccheggio e viene colto in flagrante, 23enne arrestato in via Porpora

TORINO - Un ventitreenne romeno è stato arrestato per tentato furto in un supermercato di via Porpora. Il giovane è stato colto in flagrante da un addetto alla sicurezza mentre era intento a sfilare i collari antitaccheggio da bottiglie di alcolici. Seguito, ha continuato cambiando settore dove si è ancora impossessato di alcuni prodotti alimentari.

Quando è stato fermato dagli addetti ha consegnato loro solo alcune scatolette di tonno, ma avendo capito che stava arrivando la polizia, nonostante in precedenza avesse sostenuto di non aver preso altri prodotti, ha tirato fuori dai pantaloni diverse confezioni di salumi. All’arrivo degli agenti il giovane è stato tratto in arresto.