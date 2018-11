Grave incidente in corso Vigevano, travolto un pedone da un pirata della strada: è caccia

TORINO - Grave incidente stradale nella notte a Torino in corso Vigevano: un pedone, intorno alle 23.25 di ieri, è stato travolto mentre attraversava la carreggiata nei pressi di via Piossasco da una vettura il cui automobilista non si è fermato a prestare soccorso ma anzi si è dato alla fuga. L'auto percorreva il corso da piazza Baldissera verso corso Vercelli ed è stata vista da alcuni testimoni che hanno raccontato l'accaduto alla polizia municipale intervenuta sul posto. A quanto pare il pedone non stava attraversando sulle strisce.

Ora è caccia all'auto pirata. Quanto al ferito, un uomo di 34 anni romeno, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco dopo è stato operato nella notte e messo in prognosi riservata.