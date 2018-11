Ubriaco si addormenta al casello autostradale, denuncia e patente ritirata per un 26enne

IVREA - Ubriaco si è messo al volante e ha preso l'autostrada collega Torino al Traforo del Monte Bianco ma, giunto al casello autostradale di Ivrea, invece di pagare si è addormentato sul volante. Ad accorgersi della sua Nissan Navara ferma davanti alla sbarra chiusa è stato un casellante che ha immediatamente chiamato la polizia stradale.

L'odore di alcol era molto forte e gli agenti hanno subito capito quale potesse essere il problema. Svegliato e sottoposto all'alcol test, l'automobilista, un ragazzo di 26 anni residente a Montalto Dora, è risultato avere il tasso alcolemico oltre il doppio del consentito dalla legge. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.