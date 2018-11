«Un presepe in ogni scuola», la proposta della Lega al Comune di Torino

TORINO - "Un presepe in ogni scuola! Pronta la mia proposta al Comune. Non nascondiamo le nostre tradizioni per i buonisti». A dirlo è il capogruppo della Lega Nord in Sala Rossa, Fabrizio Ricca, che sta preparando un documento da sottoporre agli altri consiglieri così da far permettere a ogni scuola di poter fare il presepe in vista del Natale.

"Vogliamo che ogni scuola possa avere un suo presepe in vista del Natale", spiega, "Si tratta di rendere accessibili a tutti le nostre tradizioni, portatrici di una cultura ben radicata nel territorio che i giovani devono conoscere per poter apprezzare. Tradizioni che devono unire e che non possiamo mettere da parte per colpa del politicamente corretto».