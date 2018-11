Domenica ecologica, a Torino controllate centinaia d’auto: decine gli automobilisti multati ()

TORINO - L’ultima domenica ecologica o, meglio, della sostenibilità del 2018 è ormai alle spalle. Nella giornata di ieri, migliaia di Torinesi si sono recati in centro per effettuare i regali di Natale o passeggiare tra i mercatini, ma diversi di loro hanno provato a farlo in auto nonostante il divieto di ingresso nella Ztl Centrale tra le 10 e le 18. La polizia municipale ha effettuato numerosi controlli, fermando 258 veicoli. Di questi, ben 61 non avrebbero potuto circolare: per questo motivo i trasgressori dell’ordinanza sono stati puniti con verbali da 85 euro, con riduzione a 59,50 euro se pagati entro i primi cinque giorni.