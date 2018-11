Mistero nel Torinese, trovato il cadavere di un uomo in un fosso: è stato ucciso da un'auto pirata?

GASSINO - Tragedia a Gassino: il corpo di Vittorio Barosso, 89 anni, è stato trovato privo di vita a bordo della strada. Il cadavere dell’uomo è stato trovato in un fosso in via Rivalba 15, di fronte all’osteria Carlini, in frazione Bussolino di Gassino Torinese. Il sospetto è che Vittorio Barosso sia stato ucciso da un pirata della strada.

CARABINIERI SUL POSTO - Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chivasso, in cerca di testimoni che abbiano assistito alla scena. In corso sopralluogo e accertamenti, mentre si aspetta l’arrivo del medico legale. I carabinieri stanno cercando telecamere nella zona che possano chiarire l’accaduto, ma la prima ipotesi è che Vittorio Barosso sia stato investito da un’auto e che il pirata della strada sia poi fuggito. Seguiranno aggiornamenti.