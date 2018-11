Terrore in via Breglio, direttore del Carrefour Express si oppone alla rapina: ferito

TORINO - Momenti di terrore ieri pomeriggio, in via Breglio: intorno alle 18:30 due rapinatori hanno fatto irruzione dentro il Carrefour Express al civico 65, rubando l’incasso dopo aver minacciato i cassieri con un taglierino e una pistola, probabilmente giocattolo. Quella che sembrava una rapina come altre, si è presto tramutata in un’aggressione, in quanto il titolare del supermercato è uscito immediatamente in strada per fermare i due malviventi. L’uomo è però stato picchiato da uno dei due rapinatori ed è caduto a terra con lievi ferite. In via Breglio sono intervenute le Volanti della polizia, che indagano su quanto accaduto: all’arrivo degli agenti però, i rapinatori si erano dileguati nel nulla.