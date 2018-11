Cosa fare dei vecchi biglietti e carnet Gtt? Si cambiano coi nuovi. Prorogato il termine ultimo

TORINO - Gtt ha prorogato al prossimo 25 gennaio 2019 il termine per sostituire i vecchi biglietti cartacei per la corsa singola (quelli da un euro e cinquanta centesimi) e i carnet da 5 e 15 corse. Lasciare come ultimo giorno il 31 dicembre avrebbe rischiato di creare non pochi disagi, visto già il viavai classico in città in quei giorni.

DOVE FARE IL CAMBIO - E' quindi ancora possibile sostituire i vecchi biglietti e per farlo ci si deve recare al centro di Servizi al Cliente di Porta Nuova (orario: dal lunedì al venerdi dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00), o quello di Porta Susa (orario: dal lunedì al venerdi dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00) oppure, infine, alla biglietteria della stazione Dora di via Giachino (orario: dal lunedì al venerdi dalle 7.15 alle 19.00). Il cambio si può effettuare versando la differenza di prezzo tra i vecchi biglietti e carnet e i nuovi biglietti.