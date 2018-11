L’albero di Natale cambia location: quest’anno illuminerà piazza San Carlo

TORINO - Cambio di location per il Natale Torinese: quest’anno infatti, il consueto albero di Natale e il calendario dell’Avvento, che solitamente si trovavano in piazza Castello, si sono spostati in piazza San Carlo. L’albero luminoso illuminerà il Salotto di Torino dove, dal 1° al 24 dicembre, alle 18:00 i vigili del fuoco apriranno le caselle dell’Avvento.

IL CAMBIO DI LOCATION, IL MOTIVO - In tanti, nello scorso weekend, si sono imbattuti nel gigante albero in piazza San Carlo e sono rimasti stupiti. Parecchie le domande dei Torinesi che non si aspettavano questo trasloco: ma come mai l’albero è stato spostato? E il calendario dell’Avvento? Il motivo va trovato nella decisione dell’amministrazione di festeggiare capodanno in piazza Castello. Ed è qui che subentra la questione sicurezza. E' lecito aspettarsi che Questura e Prefettura fissino una capienza limitata per questioni di sicurezza. Al fine di avere una maggior capacità possibile in piazza Castello per la festa del 31 dicembre di Capodanno, per far si che più persone possibili possano partecipare alla festa, è stato deciso di togliere l'albero e il calendario dell'Avvento da piazza Castello. Così facendo il Comune dovrebbe aver guadagnato qualche migliaio di posti in più. Natale un po’ diverso dal solito quindi: mercatini di Natale e Capodanno in piazza Castello, albero di Natale e calendario dell’Avvento in piazza San Carlo.