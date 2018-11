Tubo e tanica per rubare la benzina dalle Car2Go, due trentenni italiani nei guai

TORINO - Nella serata di domenica la polizia del Commissariato Barriera di Milano ha arrestato due cittadini italiani, di 32 e 35 anni, sorpresi a rubare il carburante da un'auto del carsharing Car2Go parcheggiata in via Malone. I due avevano introdotto un lungo tubo in plastica nel serbatoio dell’auto, spingendolo dentro il bocchettone della benzina, e ne avevano aspirata già 10 litri, mettendoli in 2 taniche.

Non solo: in una busta, di cui hanno provato a disfarsi subito dopo aver notato gli agenti, avevano altre due taniche da 5 litri pronte per essere riempite. Entrambi sono finiti in manette e per loro non è stata una prima volta perché a loro carico hanno diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, per furto aggravato in concorso.