Cashback e codici sconto ti premiano due volte con Widilo

Oggi, quando si parla di cashback viene subito in mente quello dello Stato italiano. Ma, sebbene sia un servizio utile, ce n’è uno ancora più interessante: è Widilo, il famoso servizio di cashback e codici sconto famoso in tutta Europa che funziona con gli acquisti online. Famoso perché ti premia due volte: risparmiando e guadagnando. E poi è così facile e comodo, basta un tap a portata di dito o un clic, e il gioco è fatto.

Risparmia e guadagna

Widilo è il leader in Europa quando si parla di cashback e codici sconto. L’unico servizio che riconosce al cliente il 100% delle commissioni. E poi i codici sconto e le percentuali di cashback sono sempre aggiornati. Per esempio, puoi spendere meno per i tuoi profumi utilizzando il codice sconto di Notino o ancora risparmiare su tutti i fantastici capi d’abbigliamento del sito con un codice sconto Stradivarius. Ma non finisce qui, perché su Widilo trovi tantissimi codici sconto e cashback dei marchi più famosi come Adidas, Nike, Asos, Eprice, Zalando, Shein, Emma, Libraccio, Douglas, Bershka, Ibs, My Protein, Decathlon, Italo treno, Booking.com, Apple, Amica Farmacia e tanti altri ancora.

Aumentare il potere di acquisto

Mission di Widilo è aumentare il potere di acquisto dei consumatori che fanno shopping online. E c’è ancora di più: per esempio, Widilo permette agli iscritti di ottenere più vantaggi con punti shopping extra quando attivano il cashback. Questi punti possono poi essere riscattati dallo shop Widilo sotto forma di gift card e prodotti. Insomma, inizia subito a risparmiare e guadagnare, perché più compri più ottieni punti e più alto è il premio.