Festa della Repubblica a Torino, la cerimonia dell'alzabandiera in piazza Castello

Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino in occasione dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica ha dichiarato che mai come oggi il 2 giugno č una data che parla al futuro. Alla cerimonia dell'alzabandiera, tra gli altri, erano presenti il vicepresidente del Consiglio regionale, il prefetto, la sindaca di Torino e i vertici delle forze dell'ordine.