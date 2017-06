Bambini, anziani e ragazzi in piazza San Carlo prima che scoppiasse l'inferno: «Era una bella giornata»

Durante la finale di Champions League, proiettata sul maxi schermo in piazza San Carlo, è dilagato il panico e la folla ha iniziato a correre per scappare. In piazza si erano dati appuntamento oltre 70mila tifosi per guardare insieme la partita della loro squadra del cuore. Sono stati ufficializzati 1.527 feriti, tutti trasportati nei diversi ospedali disponibili in Torino e provincia