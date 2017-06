Torino Pride, migliaia di persone hanno sfilato tra musica e colori per le vie del centro cittą

La sfilata č partita da piazza Carlo Felice ed č arrivata fino in piazza Statuto, attraversando in silenzio piazza San Carlo in memoria di Erika Pioletti. A capo del colorato corteo l'assessore ai Diritti Marco Giusta e Gianni Reinetti, il primo uomo a Torino a essere stato unito in matrimonio con un altro uomo dalla sindaca Chiara Appendino