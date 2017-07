I Bastille arrivano al GruVillage, live travolgente della band britannica

Uno spettacolo davvero speciale quello della band londinese Bastille in visita a Grugliasco, in occasione della rassegna estiva del GruVillage 2017. Un evento coinvolgente in cui il pubblico ha potuto toccare con mano i suoi idoli: Dan Smith, il frontman del gruppo, è infatti sceso più volte dal palco per godersi un bagno di folla, per la gioia dei suoi tanti fan