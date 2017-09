La rinascita delle Officine Grandi Riparazioni: all'interno del nuovo polo culturale

Mille giorni di cantiere per restituire alla città di Torino il nuovo cuore pulsante della creatività, della cultura e dello spettacolo. Fondazione CRT ha investito 100 milioni di euro per fa sì che questa “cattedrale” della storia industriale di Torino potesse tornare a nuova vita. Ecco come si presenta lo stabile a poche settimane dall'inaugurazione