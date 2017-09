Nessuno ripara la buca di via Borgomanero: qualcuno la trasforma in bidone della spazzatura

Doppia beffa per i residenti di via Borgomanero. La grossa buca che si è creata al centro della strada, di fronte al civico numero 50, è stata segnalata con una transenna, in attesa che si possa chiudere. Intanto qualche incivile ha buttato i propri sacchetti della spazzatura dentro il piccolo cratere