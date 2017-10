Omicidio al mercato del libero scambio: le foto della tragedia in via Carcano

Un uomo di 52 anni, Maurizio Gugliotta, è stato accoltellato e ucciso al mercato "Barattolo" per futili motivi. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Arrestato l'omicida, un ragazzo nigeriano di 27 anni