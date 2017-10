[SEGNALAZIONE] «Questa la situazione rifiuti sotto casa mia, non è possibile…»

Le foto inviateci da una lettrice non lasciano spazio a dubbi: la raccolta rifiuti in via Stresa non è sufficiente rispetto alla mole di immondizia prodotta. La responsabilità? «Di un ristorante della zona, che utilizza i contenitori in modo scorretto, e di persone che buttano di tutto»