8 marzo a Torino: centinaia di uomini e donne in strada con «Non una di meno»

La manifestazione femminista globale contro la violenza maschile sulle donne e le violenze di genere è partita da piazza XVIII dicembre intorno alle 17 e 20, dopo essere passata questa mattina da piazza Castello. Il corteo si è mosso da Porta Susa fino a Piazza Vittorio, passando per Via Cernaia, Via Pietro Micca, Piazza Castello, Via Po tra musica, interventi e tanti colori