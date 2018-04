«Dolci Portici 2018», la sindaca Appendino a passeggio tra i banchi

Chiara Appendino a passeggio tra gli stand di Dolci Portici in via Roma. Parlando degli artisti del cioccolato la sindaca afferma: «Il mio invito è di passare a trovarli, acquistare i loro prodotti ma anche di cogliere l'opportunità e farvi raccontare davvero ciò che fanno, come lo fanno e la loro storia»