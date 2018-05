«Salviamo la Costituzione», in 1.500 in piazza Castello a sostegno del presidente Mattarella

In 1.500 persone hanno accolto l’invito del segretario torinese del Pd, Mimmo Carretta, a scendere in piazza in difesa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della Costituzione. Presenti Pd, Moderati, Articolo Uno e Liberi Uguali