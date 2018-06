«Bistecca Day», torinesi all'assalto delle bancarelle per l'evento di Coldiretti

Inaugurato questa mattina il «Villaggio dei Contadini» di Coldiretti, in programma fino a domenica in piazza Castello e ai Giardini Reali. Una kermesse imperdibile per assaporare il vero valore del Made in Italy, con produttori, allevatori e agricoltori.