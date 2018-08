«C'era una volta piazza d'Armi...», regna l'incuria con panchine e giochi che sembrano abbandonati

Le foto parlano da sole: in piazza d'Armi a regnare č l'incuria. Nonostante sia uno dei punti di riferimento per famiglie e sportivi, sembra che panchine, altalene e giochi per bambini siano stati abbandonati da un po'