Primo giorno di scuola: la sindaca Appendino con gli alunni dell'istituto Peyron

La sindaca ha inaugurato il nuovo anno scolastico nella scuola di via Valenza. Ad aspettarla tutti gli alunni emozionati per il ritorno a scuola e per l'incontro con la prima cittadina. "Le paure si vincono", ha detto Appendino, "se ce l'ho fatta io potete farcela anche voi"