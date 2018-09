A 21 anni dall'incendio riapre la Cappella della Sindone: le foto delle prove per la festa

Era la notte dell’11 aprile 1997 quando un devastante incendio interessò la cappella di Guarino Guarini. Le fiamme non danneggiò la Sindone, trasferita per i lavori in corso al centro del coro della Cattedrale. Con il restauro ci sarà la riapertura il 28 settembre