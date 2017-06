Incendio all’alba in centro città, in via Pietro Micca prende fuoco un autobus di Gtt

TORINO - Nell’ultimo periodo pare ne stiano avvenendo più del solito. Anche questa mattina un autobus di Gtt, linea 56, ha preso fuoco in via Pietro Micca. Fortunatamente non ci sono persone ferite o intossicate perché non era orario di punta, erano le 6 circa. Quando l'autista ha visto fuoriuscire del fumo ha accostato il mezzo pubblico e ha chiamato il 115. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. "Sono anni che segnaliamo le problematiche che quotidianamente riscontriamo nella manutenzione dei mezzi, l'età media e il chilometraggio del parco macchine, la mancanza di ricambi con relativa cannibalizzazione dei mezzi fermi nei depositi e ancora peggio il ritardo di nuove assunzioni tra gli operai", dice il segretario Ugl di Torino, Damiano De Padova, "anche se finalmente sono state sbloccate, ed è ripartita la procedura per quelle preventivate nel 2015, ad oggi, non sono comunque più adeguate alle reali necessità. Anche in questo caso, per fortuna non ci sono stati danni seri alle persone, ma per quanto tempo ancora dovremmo fare affidamento sulla fortuna?".