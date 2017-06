«Ho corso è ho perso tutto, ero sporca di sangue. C'erano tanti feriti attorno a me»

Per tutta la notte centinaia di persone sono andate avanti per pulire la piazza e radunare tutto ciò che è stato perso dalla folla spaventata in fuga

Doveva essere una serata come tante e invece si è trasformata in un incubo condiviso. Un fatto banale è bastato a scatenare la psicosi collettiva e la folla di tifosi radunata in piazza San Carlo per vedere la finale di Champions League ha iniziato una corsa disperata per salvarsi la vita da un nemico invisibile. Questa sera, a Torino, ha vinto la paura