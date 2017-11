Scatta la «rivoluzione» al Cirko Vertigo, 11 acrobati sconvolgono il mondo della fabbrica

GRUGLIASCO - Abusi costanti, routine, condizioni lavorative indecorose e mansioni che rasentano l'assurdo: queste le condizioni di lavoro in un ambiente industriale presentate nel nuovo show del Cirko Vertigo. E gli operai? Gli operai si ribellano: scatta la rivoluzione. Contro le condizioni del lavoro in fabbrica si innalzano le voci degli 11 performer in scena al Teatro Le Serre di Grugliasco. Non mancano comunque ironia e profondità dei personaggi nello show dalla regia di Lurrak Antzerkia in scena da giovedì 23 a sabato 25 novembre. La storia universale che si riflette negli ingranaggi delle asfissianti macchine industriali e le acrobazie dei talentuosi artisti della compagnia Vertigo. Uno spettacolo che omaggia le differenze, la creatività, la poesia della vita e rivoluziona tutti gli schemi presistenti.