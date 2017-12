Sali dell'Himalaya e tisane alla lavanda: il salone di bellezza 100% naturale nel cuore di Torino

TORINO - Sulla salute dei capelli non si scherza, lo sanno bene i torinesi e le torinesi che per i loro momenti di bellezza hanno davvero l'imbarazzo della scelta in città. La competizione è tanta eppure un salone di bellezza alle spalle di Porta Nuova ha attirato la nostra attenzione. Si tratta del My Organics di Beatrice Leotta in via San Francesco da Paola 48 B. Perchè è così speciale? Perchè non è un semplice parrucchiere, ma un vero e proprio atelier votato alla cura e al benessere dei capelli e della pelle. Un posto unico in città dove essere coccolati e prendersi un momento di relax 100% naturale.

MY ORGANICS - Il salone di Beatrice è l'unico Concept Store a Torino dei prodotti della linea My Organics, oltre che un simpaticissimo chihuahua di nome Chanel, che accoglie i clienti all'ingresso. «Ho conosciuto questo marchio da un collega e ne sono rimasta strabiliata» spiega la titolare del locale, orgogliosa del valore dei suoi prodotti. Si tratta di un serie di oli, scrub e creme la cui principale peculiarità è quella di essere completamente naturali. «Guarda», ci mostra Beatrice, «tutti gli ingredienti contenuti all'interno del prodotto sono scritti in bella vista all'esterno del contenitore, non devi andarli a cercare scritti in piccolo chissà dove. Qui è tutto trasparente e 100% naturale». La linea My Organics nasce nel 2012 e, prodotta a Venezia, sta prendendo rapidamente piede in tutta Italia. Questi particolarissimi prodotti, certificati e derivati da allevamenti biorganici e biodinamici, non si trovano nella grande distribuzione ma sono acquistabili unicamente presso i saloni di bellezza e, a Torino, solo da Beatrice.

CAVIALE - Soia, avocado, caviale e anche le famose bacche di Goji sono solo alcuni degli ingredienti che si trovano all'interno dei prodotti del salone. Sfruttando i principi attivi insiti nei singoli componenti degli oli e degli shampoo, l'atelier di Beatrice propone diversi trattamenti mirati alla cura di alcune problematiche del capello, come pruriti, psoriasi e squilibri cutanei. Uno strumento fondamentale di questo centro benessere è l'ossigenoterapia. All'interno del salone è possibile effettuare trattamenti mirati contro la caduta dei capelli e per purificare la pelle da imperfezioni e segni dell'età. «Già dalle prime sedute di OxyTherapy» spiega Beatrice, «è possibile vedere i primi benefici effettivi. Il tutto senza l'uso di acidi chimici». Anche i prodotti utilizzati in questo tipo di trattamento sono del tutto naturali, senza parabeni, nichel e non testati sugli animali. Non meno particolari sono i trattamenti che includono i sali dell'Himalaya e del Mar Morto: immaginate, dopo uno massaggio cutaneo con i sali e oli essenziali, di potervi rilassare avvolti in un caldo asciugamano su cui vengono applicate profumatissime tisane al rosmarino, alla lavanda...un sogno.

SALONE - Il salone di via San Francesco da Paola si differenzia dagli altri in città non solo per la scelta dei particolari prodotti utilizzati ma e anche per l'atmosfera e la cura al dettaglio che si respirano all'interno. Varcando la soglia dell'atelier di Beatrice infatti si ha quasi l'impressione di entrate in una Spa, in cui le coccole e le piccole attenzioni sono all'ordine del giorno. Le clienti (e i clienti) che aspettando il loro trattamento vengono intrattenuti con caffè e tisane e, spesso salutati con campioncini omaggio. Oltre a queste "carinerie" per tutti, non mancano le promozioni per i clienti che si presentano al salone per la prima volta: questi godono di uno sconto del 15% su tutti i trattamenti, così come i residenti di zona e chi lavora negli uffici vicini. Cosa aggiungere? Non resta che andare a scoprire personalmente le tante sorprese preparate da Beatrice e Vincenzo in questo particolarissimo "salone botanico" in pieno centro città.