Passione e beneficenza nel nome dei caduti dell’Heysel: una giornata con i tifosi della Juventus

Tifosi della Juventus, dello Spartak Mosca e dell’Avellino presenti al torneo di calcio a 5 organizzato dall’associazione «Quelli di… via Filadelfia». Una giornata per ricordare i caduti dell'Heysel, Erika Pioletti e gli amici scomparsi, il cui incasso verrà devoluto alla Fondazione per la ricerca sui tumori dell’apparato muscoloscheletrico e rari Onlus