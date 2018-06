Amore ai tempi moderni, dietro le quinte dell’agenzia per single Meetness di corso Lecce

TORINO - Meetness è un’agenzia per single, per persone che cercano l’amore, che - nonostante l’età o le delusioni vissute nell’arco della loro vita - non hanno smesso di credere che «tutto può succedere». E a far succedere le cose, in questo caso, è Maria Palieri.

L’AGENZIA PER SINGLE - Lei è la titolare di Meetness, in corso Lecce 57, a Torino. «Le persone si rivolgono a me perchè vogliono trovare l’amore - ci racconta Maria -. Io parlo con loro, cerco di conoscerle e di capire la loro personalità, i loro gusti ed esigenze. Una volta incrociato i dati e capito quali persone possono essere affini, le faccio incontrare».

L’INCONTRO - L’incontro avviene in modo naturale, non mediato. Per intenderci, non è Maria a presentare le future e potenziali anime gemelle. «Do il numero della donna all’uomo, come vuole la tradizione - racconta Maria -. Saranno loro a mettersi d’accordo sul giorno e il luogo dell’incontro». Il resto, poi, dipende dal destino e dalla volontà delle persone di ritrovarsi.

UNA COSA SERIA - «A volte le persone sono titubanti - racconta Maria -. Sono rimaste scottate dalle precedenti relazioni, non si fidano e si vergognano a venire in un’agenzia di incontri. Ma non c’è niente di cui vergognarsi! Io offro solo un’opportunità in più, per essere felici».

L’ISCRIZIONE - La procedura di iscrizione a Meetness è semplice: basta lasciare alcuni dati sulla propria vita e sulle proprie esigenze e attendere che Maria trovi la persona giusta per voi. «Naturalmente e se le persone lo vogliono io seguo tutta la vicenda - conclude Maria -. Sono sempre molto felice quando scoppia l’amore tra due persone».