Mercato Crocetta Più, a spasso tra qualità e Made in Italy

TORINO - L’Associazione Crocetta Più è nata nel 2010 dalla necessità di alcuni dei più storici commercianti del mercato Crocetta di creare un progetto che mettesse in primo piano i prodotti di qualità e del Made in Italy. Un progetto ambizioso, volto anche alla promozione e alla riqualificazione del mercato stesso e del quartiere, compreso tra le vie Cassini, Marco Polo e il vicolo Crocetta.

UN PROGETTO DI QUALITÀ - L’Associazione Crocetta Più, di cui fanno parte oltre un centinaio di commercianti, non solo della Crocetta, ma anche di altri mercati torinesi, opera realizzando eventi atti a incrementare le attività economiche del territorio sia su area pubblica che in sede fissa della zona di pertinenza del mercato della Crocetta e delle vie limitrofe. Abbigliamento, antiquariato, vintage e artigianato: è possibile trovare praticamente di tutto al mercato dell'Associazione Crocetta Più, sempre con uno sguardo puntato alla qualità. Fisso l’appuntamento della seconda domenica del mese nelle vie: Marco Polo, Largo Cassini, Vicolo Crocetta e Piazzetta De Gasperi.

CROCETTA IN TOUR - L’associazione è anche itinerante. Il progetto, infatti, prevede tutta una serie di eventi che si svolgono al di fuori della zona assegnata per il mercato, in tutto il Piemonte e anche fuori dalla nostra regione. Il prossimo appuntamento si terrà domani, domenica 24 giugno, a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. Un’occasione per riscoprire il Made in Italy e la qualità dei prodotti di chi ha fatto del mercato il mestiere della propria vita. Per maggiori informazioni potete visitare il sito Crocetta Più.